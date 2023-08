Disabili, il barboncino Joy ed i Vip insieme per l'inclusione

ROMA - Joy Barboncino Toy è il cane celebrità amato in tutto il mondo, non solo per il suo musetto carino, ma anche per le campagne di solidarietà sostenute al fianco di Alfredo, scomparso nel dicembre 2022 a causa di una malattia neurodegenerativa. Alfredo aveva dedicato la sua vita a sensibilizzare il mondo sulla malattia, fragilità, disabilità e isolamento sociale, promuovendo l'inclusione, l'amore e la solidarietà umana e ora Joy sta continuando le sue battaglie. L' impegno di Alfredo era così forte che, nonostante la sua grave situazione di salute, è diventato un'icona dei social. - Joy Barboncino Toy è il cane celebrità amato in tutto il mondo, non solo per il suo musetto carino, ma anche per le campagne di solidarietà sostenute al fianco di Alfredo, scomparso nel dicembre 2022 a causa di una malattia neurodegenerativa. Alfredo aveva dedicato la sua vita a sensibilizzare il mondo sulla malattia, fragilità, disabilità e isolamento sociale, promuovendo l'inclusione, l'amore e la solidarietà umana e ora Joy sta continuando le sue battaglie. L' impegno di Alfredo era così forte che, nonostante la sua grave situazione di salute, è diventato un'icona dei social.





Oggi, sotto il nome "Celebrità per l'inclusione", Joy ha un progetto e chiama a rapporto le celebrità, i personaggi istituzionali e gli artisti del mondo dello spettacolo affinché si uniscano alla diffusione del messaggio di Alfredo.

L'appello è semplice ma potente: non voltarsi dall'altra parte di fronte alle sfide che affrontano i malati, i fragili e i disabili, ma unirsi a lui per portare avanti il progetto di inclusione e cambiamento positivo.

Joy invita le celebrità ad indossare distintivi da supereroe da lui creati, simbolo dell'impegno a sostenere l'abbattimento delle barriere sociali e promuovere l'inclusione, e a partecipare in forma attiva al suo progetto.

Joy sta portando avanti il messaggio di Alfredo attraverso varie iniziative. Non solo condivide la storia di Alfredo, i suoi testi e i suoi insegnamenti sui suoi canali social, ma partecipa e chiede di essere coinvolto attivamente in convegni, eventi, concerti, luoghi di istruzione e istituzionali per diffondere il messaggio di speranza, affrontando temi cruciali come la malattia, la fragilità, la disabilità e l'inclusione.

Sara Cicolani, moglie di Alfredo e partner di Joy nel progetto, dichiara: "Alfredo aveva un sogno, e Joy e io ci stiamo impegnando a realizzarlo. Invitiamo i personaggi pubblici ad unirsi a noi, a indossare il distintivo da supereroe e a contribuire a rendere il mondo più inclusivo e compassionevole".