Cambiamenti climatici in Italia: Caldo estivo lascia spazio a grandine e maltempo

Il caldo intenso che ha colpito l'Italia negli ultimi giorni sembra essere destinato a lasciare spazio a un repentino cambiamento delle condizioni meteorologiche. Le temperature sopra i 30 gradi, con punte fino a 39 gradi in Sicilia, sono state sostituite dalle previsioni di grandine e bufere di vento.Secondo gli esperti, questa brusca inversione è causata da un ciclone proveniente dalla Scozia che attraverserà la Francia e le regioni alpine, portando piogge intense prima al Nord e poi al Centro Italia. Le temperature, che sembravano tipiche del periodo estivo, scenderanno sotto la media stagionale, anche nelle regioni meridionali.L'allerta meteo è già stata lanciata, con una situazione particolarmente critica nelle zone di montagna e collina dell'Emilia-Romagna, dove sono attesi forti venti di burrasca, con intensità tra i 75 e gli 88 chilometri orari. Le prime precipitazioni sono previste in Liguria, sull'alta Toscana e in Friuli Venezia Giulia.Tuttavia, sarà venerdì la giornata in cui il maltempo colpirà con maggiore forza, in particolare in Toscana, nelle Marche e nuovamente al Nord Italia. Milano è ancora alle prese con i danni causati dalla recente ondata di maltempo, con stime che indicano danni intorno ai 50 milioni di euro, oltre a migliaia di alberi abbattuti e numerose scuole danneggiate.Un altro evento insolito di questa estate è l'acqua alta a Venezia, che si è verificata solo due volte ad agosto dal 1872, nel 1995 e nel 2020. Un picco di un metro ha allagato piazza San Marco, ma la Basilica è rimasta al sicuro grazie alla barriera di pannelli in vetro. Nonostante l'evento sia stato insolito e inaspettato, non ha causato danni significativi.