Allerta meteo: temporali e venti forti In diverse regioni italiane

BARI - A partire dal pomeriggio di oggi, venerdì 4 agosto 2023, e per le successive 24-36 ore, si prevedono condizioni meteorologiche instabili in diverse regioni italiane. Le zone interessate includono la Provincia Autonoma di Bolzano, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, l'Emilia-Romagna, la Toscana, l'Umbria, le Marche, il Lazio e l'Abruzzo.Durante questo periodo, è previsto il persistere di precipitazioni, principalmente sotto forma di rovesci o temporali. Questi fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica frequente, grandinate localizzate e forti raffiche di vento.Dalle prime ore di domani, sabato 5 agosto 2023, e per le successive 24-36 ore, ci si aspettano venti forti fino a burrasca dai quadranti occidentali nelle regioni della Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania e in estensione anche alla Puglia. Lungo le coste esposte, è possibile che si verifichino mareggiate.In particolare, dalle ore 20:00 di oggi, 4 agosto 2023, e per le successive 24 ore, è stata emessa un'allerta gialla per rischio idrogeologico dovuto a temporali localizzati in tutta la Puglia. I fenomeni meteorologici previsti possono portare a rovesci intensi, attività elettrica frequente, locali grandinate e forti raffiche di vento.Si consiglia alla popolazione di rimanere vigile e attenta alle condizioni meteo, di prendere precauzioni quando necessario e di seguire le indicazioni delle autorità locali per garantire la propria sicurezza. Le autorità stanno monitorando attentamente l'evoluzione delle condizioni meteo e forniranno eventuali aggiornamenti o ulteriori indicazioni se necessario.