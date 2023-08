Tragico incidente sulla Ss16: muore 42enne dopo caduta dal motorino

BARI - Una tragica incidente si è verificato in strada Santa Caterina a Bari, dove un uomo di 88 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da una Smart. L'uomo aveva lasciato il suo veicolo, un Doblò, sulla strada per dirigerci nelle campagne circostanti. È stato in quel momento che è stato tragicamente coinvolto nell'incidente che ha portato alla sua morte.Nonostante i soccorritori del 118 abbiano fatto ogni sforzo per rianimare l'uomo, purtroppo i tentativi sono stati inutili e la sua vita è stata spezzata nell'incidente. Sul posto sono intervenuti sia l'automedica di Piazza Moro che un'ambulanza del servizio di emergenza 118, gestendo la situazione e fornendo assistenza immediata.La Polizia Locale è stata anche presente sul luogo dell'incidente per condurre le indagini e stabilire le cause dell'incidente. È un momento di grande tristezza per la famiglia dell'uomo e per la comunità locale, colpita da questa tragedia improvvisa.L'incidente è un triste ricordo dell'importanza di essere sempre vigili e attenti sulla strada, specialmente quando si attraversano zone ad alta densità di traffico. Le autorità continuano a lavorare per comprendere le circostanze esatte dell'incidente e per garantire che situazioni simili possano essere prevenute in futuro.La comunità si unisce alla famiglia dell'uomo scomparso in questo momento di lutto, offrendo le proprie condoglianze e il proprio sostegno. La perdita di una vita in un incidente stradale è sempre una tragedia, e in questo caso, l'uomo di 88 anni viene ricordato con affetto e rispetto.