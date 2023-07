Voghera, mamma strangola il figlio di un anno

VOGHERA - Si è verificata una tragedia a Voghera (Pavia), in cui una madre ha strangolato il proprio figlio, un bambino di un anno. La donna, Elisa Roveda, di 45 anni, sembra essere stata vittima di un improvviso attacco di rabbia.Gli operatori del servizio di emergenza sono arrivati sul posto, ma non hanno potuto fare altro che confermare il decesso del bambino. È stata la stessa madre a chiamare i soccorsi. Successivamente, è stata condotta in ospedale e posta sotto fermo dai carabinieri.La donna è stata trasferita nel reparto di Psichiatria dell'Ospedale San Matteo di Pavia per ulteriori accertamenti. Si sa che era impiegata e che al momento dell'incidente era rimasta sola in casa per circa un'ora. All'arrivo dei carabinieri la madre ha ammesso di aver ucciso il figlio.