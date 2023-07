Ucraina: nella notte esplosioni a Kharkiv e a Zaporizhzhia

gn="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;">Durante la notte, sono scattati allarmi in almeno metà dell'Ucraina. Si sono verificate esplosioni a Kharkiv e sono stati segnalati allarmi anche a Sumi, Poltava e Zaporizhzhia. Durante un attacco russo nella scorsa notte, come riportato da Ukrinform, un civile è rimasto ferito a Zaporizhzhia, come ha annunciato il sindaco Anatolii Kurtiev su Telegram. Kurtiev ha scritto: "La scorsa notte il nemico ha nuovamente attaccato Zaporizhzhia. Purtroppo una persona è rimasta ferita". Ha aggiunto che l'attacco ha colpito un'infrastruttura elettrica, causando un black-out in uno dei distretti della città.Nel frattempo, il gruppo Wagner continua a far parlare di sé. Il presidente russo Putin ha dichiarato che il gruppo non esiste legalmente, riferendo di un incontro avvenuto al Cremlino cinque giorni dopo l'ammutinamento, nel quale ha proposto un nuovo leader per il gruppo, ma ha ricevuto un rifiuto da parte di Progozhin. Secondo le comunicazioni del gruppo, il capo dei mercenari si troverebbe attualmente in Bielorussia. Tuttavia, secondo il Pentagono, il gruppo non è più significativamente presente in Ucraina.