Wimbledon: trionfa Marketa Vondrousova

via Wimbledon fb





Per la tunisina seconda sconfitta consecutiva in finale a Wimbledon dopo quella nel 2022 con la kazaka Elena Rybakina. Per Ons Jabeur terzo ko complessivo nell’atto conclusivo di un torneo in questa stagione. Aveva perso anche a Settembre 2022 a New York negli Usa Open contro la polacca Iga Swiatek. La ceca è la numero 42 al mondo nella Classifica WTA. La tunisina è sesta.

- La ceca Marketa Vondrousova vince il torneo sull’erba di Wimbledon. Prevale in finale 6-4 6-4 con la tunisina Ons Jabeur. Per la ventiquattrenne ceca primo trionfo a Wimbledon della sua carriera. Per Marketa Vondrousova primo successo in un torneo del Grande Slam.