Tv, lunedì 17 luglio su Rai 5 in prima visione il documentario 'Il grande salvataggio delle balene'

Little White e Little Grey sono due beluga vissute in cattività e ora devono intraprendere il viaggio per tornare a essere libere. Un percorso raccontato nel documentario in prima visione "Il grande salvataggio delle balene", in onda da lunedì 17 luglio alle 14.00 su Rai 5.





Si tratta di un progetto molto lungo e costoso. Un team di assistenti e ricercatori addestreranno le balene per acquisire le competenze di cui avranno bisogno per imparare a cavarsela da sole libere nell’oceano. In questo primo episodio si raccontano i numerosi preparativi per il viaggio dei due cetacei. Per documentarlo ci sono voluti 8 anni, milioni di dollari, oltre 100 persone di 6 diversi paesi, grazie alla collaborazione internazionale tra la Merlin Entertainment, la Sea Life Trust e la Whale and Dolphin conservation.