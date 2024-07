Olimpiadi di Parigi 2024: inizia lo spettacolo

PARIGI - Il conto alla rovescia è finito. Oggi, alle 20:00, prendono ufficialmente il via le Olimpiadi di Parigi 2024. La cerimonia d'apertura promette di essere uno spettacolo senza precedenti: per la prima volta nella storia olimpica, gli atleti di tutto il mondo sfileranno non all'interno di uno stadio, ma galleggiando su barconi lungo la Senna. Circa 320.000 spettatori si assieperanno sulle rive del fiume per assistere all'evento. Le star internazionali Céline Dion e Lady Gaga sono attese per un'interpretazione emozionante di brani di Edith Piaf.Per garantire la sicurezza, migliaia di specialisti dell'antiterrorismo e agenti di polizia saranno dispiegati in tutta Parigi. Tuttavia, la giornata non è iniziata senza problemi: un "attacco massiccio" ha colpito l'Alta Velocità, con diversi atti dolosi che hanno interrotto il servizio su tre delle quattro linee TGV. Circa 800.000 passeggeri hanno subito disagi, con le stazioni di Montparnasse e Bordeaux particolarmente colpite. La circolazione dei TGV è gradualmente ripresa nel primo pomeriggio. Secondo Le Parisien, i sospetti ricadono su gruppi dell'ultrasinistra, con gli investigatori che privilegiano la pista della "contestazione ecologista".Tra i capi di Stato presenti a Parigi c'è anche il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. Giunto ieri con un volo da Ciampino insieme al portabandiera italiano Gianmarco Tamberi, Mattarella ha pranzato con gli atleti italiani, esortandoli con un incoraggiamento: “Fateci sentire tante volte l’inno”. Oggi ha inaugurato Casa Italia, un punto di riferimento per la delegazione italiana.Alla XXXIII edizione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 partecipano 11.475 atleti provenienti da 205 rappresentative. Le discipline sportive in gara sono 45. La squadra italiana conta 403 atleti, di cui 209 uomini e 194 donne. La kermesse terminerà sabato 11 agosto, seguita dalle Paralimpiadi che si svolgeranno da mercoledì 28 agosto a domenica 8 settembre.L'attesa è finita, e ora tutto il mondo è pronto a celebrare lo sport e l'unità internazionale attraverso i Giochi di Parigi 2024.