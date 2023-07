Tragedia a Lecce: 98enne muore investito da un'auto pirata

LECCE - Una tragica vicenda ha colpito la città di Lecce, dove un uomo di 98 anni, Umberto Marzano, è morto dopo essere stato travolto da un'auto pirata mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. L'ex farmacista è stato investito domenica mattina lungo viale Leopardi, circonvallazione di Lecce, e ha combattuto per la vita al Vito Fazzi di Lecce per due giorni prima di perdere la sua battaglia.Il conducente dell'utilitaria che ha investito il 98enne ha scelto di fuggire senza prestare alcun soccorso all'anziano, lasciando dietro di sé una scena di tragedia. L'auto coinvolta nell'incidente è stata descritta come di colore rosso.Le forze dell'ordine sono al lavoro per rintracciare il conducente responsabile di questa terribile fatalità. Grazie alle testimonianze di alcuni automobilisti presenti sulla scena e alle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza, l'identificazione del conducente potrebbe avvenire nelle prossime ore.L'intera comunità di Lecce è scossa da questo triste evento e si unisce al dolore della famiglia di Umberto Marzano. L'anziano era conosciuto e stimato in città, e la notizia della sua morte ha suscitato grande commozione tra i residenti.Questo incidente rinnova l'importante questione della sicurezza stradale e della necessità di adottare comportamenti responsabili alla guida. Lasciare la scena di un incidente senza prestare soccorso è un atto irresponsabile e criminale, che deve essere perseguito con la massima severità.Le autorità locali e le forze dell'ordine stanno dedicando tutti i loro sforzi per identificare e porre sotto giudizio il conducente fuggitivo e garantire che giustizia sia fatta per la morte di Umberto Marzano.In questo momento di dolore e rabbia, la comunità si unisce per rendere omaggio alla memoria dell'amato uomo di 98 anni e per esigere maggiore attenzione e rispetto sulle strade. È fondamentale che ogni cittadino sia consapevole della propria responsabilità e del proprio ruolo nel promuovere una guida sicura e rispettosa delle regole, per prevenire tragedie simili in futuro.