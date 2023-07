Torre del Greco, crolla palazzina di tre piani: si temono vittime, tre persone estratte vive da macerie

TORRE DEL GRECO - A Torre del Greco, in provincia di Napoli, si è verificato il crollo di una palazzina a tre piani. Dato che l'edificio era abitato, i soccorritori temono la presenza di vittime e stanno cercando eventuali superstiti. Non si conosce il numero esatto di persone presenti all'interno, ma si sta facendo il possibile per cercare almeno due bambini. Nel frattempo, tre persone sono state estratte vive dalle macerie e portate in ospedale con traumi in varie parti del corpo: due uomini e una giovane donna di 19 anni. Sul posto sono presenti cinque squadre dei vigili del fuoco, comprese le squadre Usar specializzate nella ricerca e soccorso in caso di crolli. Il procuratore di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso, sarà responsabile delle indagini sulle cause del crollo, mentre il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, è presente sul luogo dell'incidente. La Premier Giorgia Meloni è costantemente aggiornata sulle operazioni di soccorso e ha parlato con il comandante dei vigili del fuoco.La palazzina crollata si trova in una traversa di corso Umberto I, nel centro di Torre del Greco. Secondo le prime informazioni, all'interno dell'edificio vivevano cinque nuclei familiari. I carabinieri sono anche presenti sul luogo dell'incidente. Il traffico è stato bloccato in un'ampia area intorno alla zona del crollo a causa delle macerie che si sono accumulate formando una grande colonna. I residenti degli edifici vicini sono scesi in strada. Non è ancora chiaro quanti occupanti ci fossero nell'edificio. Un passante e una bambina, colpiti dalle macerie, sono stati soccorsi e curati, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Il sindaco di Torre del Greco, che era fuori città, sta rientrando per seguire le operazioni di soccorso. La tradizionale processione religiosa per la Madonna del Carmine, prevista per questa sera e molto seguita, è stata rinviata.I vigili del fuoco hanno estratto viva dalle macerie una ragazza di 19 anni, che è stata immediatamente trasportata in ospedale. La giovane ha riportato diversi traumi. Si sa che viveva nell'edificio con sua madre, che non si trovava a casa al momento del crollo. Altri due uomini, estratti vivi dalle macerie, sono stati portati in ospedale. Uno di loro sarebbe in condizioni più gravi. Durante la partenza dell'ambulanza, la folla ha applaudito come segno di incoraggiamento.