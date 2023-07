Stop al reddito di cittadinanza: polemiche e timori di tensioni sociali in Campania

Il reddito di cittadinanza, importante strumento di sostegno sociale in Italia, è al centro di continue polemiche e controversie. Il governo Meloni difende le sue scelte riguardo alle nuove disposizioni, mentre le opposizioni attaccano aspramente le misure adottate. La Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil) ha espresso preoccupazione per le possibili conseguenze sulla vita di centinaia di migliaia di persone che potrebbero rimanere senza sostegno. Nel frattempo, proteste si sono scatenate davanti alle sedi dell'Inps in diverse città italiane, inclusa Napoli, la provincia con il maggior numero di sospensioni.Secondo le nuove norme introdotte, dopo sette mesi, i nuclei familiari che non hanno componenti disabili, minori o over 65 non sono più idonei a ricevere il reddito di cittadinanza. Queste nuove disposizioni hanno innescato una serie di conseguenze, suscitando preoccupazioni per le famiglie a basso reddito.L'Inps ha segnalato che quasi 37.000 famiglie hanno ricevuto messaggi di sospensione del reddito di cittadinanza in Campania, con oltre 21.500 sospensioni nella sola provincia di Napoli. Queste sospensioni hanno suscitato proteste e preoccupazioni tra i beneficiari, con molte persone che si sono rivolte alle sedi dell'Inps e dei Comuni per avere chiarimenti e informazioni riguardo ai nuovi requisiti.: Le persone colpite dalla sospensione del reddito di cittadinanza sono invitate a rivolgersi ai servizi sociali per eventuali disagi o per cercare opportunità lavorative. Tuttavia, è emerso un allarme sulla carenza di organici nei servizi sociali, con solo la metà del personale necessario per affrontare i nuovi compiti. Questa situazione ha sollevato preoccupazioni riguardo a una possibile "bomba sociale" e timori di tensioni e aggressioni fisiche in Campania.: I Comuni, come ad esempio Castellammare di Stabia, hanno dovuto fare appelli ai cittadini per non recarsi presso gli uffici dei servizi sociali senza essere convocati. Questi Comuni hanno sottolineato che non hanno il potere di riattivare il reddito di cittadinanza sospeso e che saranno i servizi sociali a convocare le famiglie che rispettano i requisiti stabiliti dalle norme dello Stato.: Il reddito di cittadinanza in Italia continua a essere oggetto di controversie e tensioni sociali a seguito delle nuove disposizioni. Le polemiche tra il governo e le opposizioni si affiancano alle preoccupazioni riguardo al futuro delle famiglie colpite dalla sospensione del sostegno. La carenza di personale nei servizi sociali aggiunge ulteriori sfide, con il rischio di una situazione esplosiva. È fondamentale che le istituzioni e le organizzazioni lavorino insieme per affrontare le questioni sociali ed economiche e trovare soluzioni per garantire un supporto adeguato alle famiglie vulnerabili.