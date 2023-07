Mattarella: 'Incrementare l'impegno contro il cambiamento climatico e soluzioni condivise per i migranti'

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha lanciato un appello urgente affinché si intensifichi l'impegno nella lotta contro il cambiamento climatico. Durante la cerimonia del Ventaglio al Quirinale, ha sottolineato la necessità di creare nuovi strumenti per prevenire e attenuare gli effetti dei fenomeni climatici in corso. Il Capo dello Stato ha sottolineato che la solidarietà è fondamentale per affrontare tempestivamente gli impatti del cambiamento climatico e per ricostruire le aree colpite da eventi estremi.La questione dei migranti è stata un altro tema affrontato dal Presidente Mattarella. Ha espresso profonda preoccupazione riguardo alle immagini di migranti tragicamente deceduti nel deserto o in mare, sottolineando che tali scene feriscono la coscienza umana. Ha sottolineato l'importanza di trovare soluzioni condivise per affrontare la questione migratoria in modo umano e responsabile.Riguardo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Mattarella ha invitato tutti a mettersi "alla stanga", sottolineando la sua importanza cruciale per l'Italia e incoraggiando un coinvolgimento attivo e costruttivo da parte di tutti gli attori coinvolti.Il Presidente ha anche evidenziato l'importanza della libertà di informazione e di un giornalismo libero e indipendente come pilastro fondamentale della democrazia. Ha sottolineato che le istituzioni devono riconoscere e proteggere il ruolo dell'informazione libera che contribuisce a svelare le zone d'ombra e contrastare la disinformazione.Infine, Mattarella ha sottolineato l'importanza di rispettare i ruoli istituzionali e la necessità che la magistratura operi in piena autonomia e indipendenza, nel rispetto delle norme di legge. Ha ricordato che la magistratura deve essere chiamata a giudicare senza interferenze esterne, in linea con il principio della separazione dei poteri.