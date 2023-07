Incendi nelle isole greche di Rodi, Corfù ed Evia: notte di angoscia e perdite umane

via Twitter

Nella notte scorsa, le isole greche di Rodi e Corfù hanno affrontato una nuova ondata di incendi, con il fronte del fuoco che ha raggiunto le abitazioni, mettendo in pericolo la sicurezza dei residenti. Le autorità hanno emesso messaggi di evacuazione in nove zone delle isole per garantire la protezione delle persone e dei beni.La situazione è particolarmente critica sull'isola di Evia, dove i roghi divampano dal giorno di domenica. Tragicamente, un uomo è stato trovato carbonizzato, mentre un Canadair di soccorso, impegnato nella lotta contro le fiamme, è precipitato, causando la morte del pilota.La Grecia sta affrontando una grave emergenza incendiaria che richiede un forte coordinamento e sforzi congiunti per contenere gli incendi e proteggere le comunità colpite. Le squadre di soccorso, i vigili del fuoco e le forze di protezione civile stanno lavorando senza sosta per contrastare gli incendi e fornire assistenza alle persone evacuate.La popolazione locale si trova ad affrontare momenti di angoscia e preoccupazione, mentre gli incendi minacciano le loro case e i loro beni. È fondamentale seguire le direttive delle autorità e prestare attenzione ai messaggi di evacuazione per garantire la propria sicurezza e quella dei propri cari.Le perdite umane e i danni causati dagli incendi rappresentano una tragedia e richiamano l'attenzione sulla necessità di affrontare con urgenza e determinazione la questione degli incendi boschivi e delle misure preventive da adottare per ridurre il rischio di nuovi roghi.La comunità internazionale si sta mobilitando per offrire supporto e solidarietà alla Grecia in questo momento di crisi. L'emergenza incendiaria rappresenta una sfida globale che richiede uno sforzo collettivo per proteggere le persone, gli ecosistemi e le risorse naturali.Il nostro pensiero va alle vittime e alle comunità colpite dagli incendi in Grecia. Speriamo che gli sforzi di soccorso e di spegnimento degli incendi possano portare presto una tregua a questa emergenza e contribuire a proteggere il patrimonio naturale e umano delle isole coinvolte.