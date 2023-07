Giorgia Meloni negli Stati Uniti: incontro con Joe Biden e rafforzamento dei legami tra Italia e USA

WASHINGTON - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è attualmente negli Stati Uniti per una missione di due giorni, che l'ha vista impegnata oggi in importanti incontri istituzionali. Durante la sua visita, Meloni ha avuto un faccia a faccia con il presidente Joe Biden alla Casa Bianca, dove hanno discusso di questioni internazionali e di cooperazione tra Italia e Stati Uniti.In precedenza, Meloni ha incontrato i leader dei gruppi politici del Senato e della Camera dei Rappresentanti al Congresso, durante il quale ha tenuto una dichiarazione congiunta alla stampa con lo speaker della Camera, Kevin McCarthy. Durante queste occasioni, la presidente del Consiglio ha sottolineato il forte legame esistente tra Italia e Stati Uniti, enfatizzando come tale legame si sia ulteriormente approfondito dopo la crisi ucraina.Durante l'incontro con Biden, Meloni ha espresso la sua gratitudine per le condoglianze del presidente per le vittime del maltempo e degli incendi che hanno colpito il Mediterraneo. Inoltre, ha ribadito l'importanza della difesa del mondo basato sulle regole e sul rispetto delle leggi internazionali, sottolineando che un mondo basato su tali principi è essenziale per garantire la pace e la sicurezza globali.Le relazioni tra Italia e Stati Uniti sono state definite "storicamente forti" da Meloni, superando i cambiamenti di governo e rimanendo solide nel tempo. La premier italiana ha elogiato l'Italia per il suo impegno a sostenere l'Ucraina, sottolineando che tale sostegno è fondamentale per difendere la pace e l'esistenza pacifica delle persone in tutto il mondo.Domani, Meloni parteciperà alla cerimonia del cambio della guardia presso il Cimitero di Arlington, dove renderà omaggio alla tomba del Milite ignoto. La visita negli Stati Uniti rappresenta un'importante occasione per rafforzare i legami tra i due paesi e approfondire la collaborazione su questioni internazionali di interesse comune.