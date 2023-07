Forza Italia, Antonio Tajani eletto Segretario ‘pro tempore’

L'attuale coordinatore azzurro, dopo aver ricevuto il consenso dei 213 membri convocati all'Hotel Parco dei Principi per la modifica statutaria da lui stesso proposta, si chiamerà quindi segretario nazionale e non sarà più presidente, carica che resterà per sempre a Silvio Berlusconi, fondatore del movimento forzista scomparso il 12 giugno scorso. Tajani sarà segretario nazionale "pro tempore" di Forza Italia fino al prossimo congresso che si svolgerà prima delle elezioni europee del 6-9 giugno 2024.

- "Io penso che, dopo Silvio Berlusconi, Forza Italia non potrà più avere un presidente. Propongo di inserire nello statuto del partito, la parola segretario nazionale al posto di presidente ". E' quanto annunciato da Antonio Tajani dinanzi al Consiglio nazionale di Forza Italia riunito a Roma nella mattinata di sabato 15 luglio 2023 e che lo ha successivamente eletto alla guida del Movimento politico.