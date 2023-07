Ferrara, turista tenta il suicidio: salvata in extremis





Grazie al gps sul telefono della donna, l’uomo all’arrivo dei militari segnalava che la moglie si era gettata in mare, in quel momento particolarmente mosso a causa delle cattive condizioni meteo. I Carabinieri, sfruttando gli scogli frangiflutti posti a protezione della spiaggia, riuscivano a prestare soccorso alla donna e, nonostante i tentativi della stessa di divincolarsi, a trascinarla su di essi e quindi sull’arenile.





Sul posto intervenivano quindi i sanitari 118 che trasportavano la turista presso l’Arcispedale di Cona, non in pericolo di vita, per le cure del caso.

FERRARA - Verso le ore 02:00 circa del 27 luglio, i militari del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Comacchio sono intervenuti presso un camping di Lido di Spina per un tentativo di suicidio. Un turista olandese aveva infatti contattato poco prima la dipendente Centrale Operativa all’utenza 112 per segnalare che la moglie si era allontanata dal loro bungalow con intenti suicidi.