Fasano, cade dalla moto sulla Ss172: morto 61enne

FASANO - Nel Brindisino, un uomo di 61 anni ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 172 a Fasano. L'uomo stava guidando la sua motocicletta quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo ed è caduto violentemente sull'asfalto. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte degli operatori sanitari, non è stato possibile salvare il motociclista. Gli agenti della polizia locale di Fasano sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi dell'incidente. Al momento, non sono stati segnalati altri veicoli coinvolti nell'incidente.