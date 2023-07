Tuttavia, il clima di tranquillità è stato disturbato da un grave incidente avvenuto nel centro di Mosca, dove due droni hanno causato una forte esplosione colpendo un grattacielo che ospita sia uffici che appartamenti residenziali. L'esplosione ha causato danni ai vetri dei piani quinto e sesto dell'edificio di 50 piani situato sull'argine di Presnenskaya. Le autorità hanno prontamente evacuato le persone presenti nel grattacielo per garantire la loro sicurezza. Al momento, le notizie riguardo al presunto attacco ucraino e alla presenza di un ferito sono state segnalate dai media russi e la situazione è ancora in fase di indagine.



Il video dell'attacco è stato diffuso sui social media, suscitando preoccupazione tra la popolazione. Tuttavia, il governo russo ha riaperto temporaneamente lo spazio aereo su Mosca, dopo la chiusura conseguente all'incidente. Si è poi scoperto che gli stessi droni che hanno colpito il grattacielo sono stati abbattuti nella regione occidentale di Mosca.



Nonostante la complessità della situazione, Putin ha riaffermato l'impegno della Russia a fornire aiuti alimentari ai paesi africani entro tre mesi. Questa iniziativa è volta a sostenere le nazioni del continente africano in difficoltà, garantendo una fornitura di grano nel breve termine.



Tuttavia, non tutto è sereno nei confini russi, poiché sono emerse preoccupazioni riguardo all'arrivo di mercenari della compagnia Wagner vicino al confine polacco. Questa situazione richiede attenzione da parte delle autorità russe e internazionali, poiché potrebbe avere implicazioni per la stabilità regionale.



L'incidente al centro di Mosca e le sfide geopolitiche stanno sicuramente tenendo la Russia con il fiato sospeso, e il presidente Putin è chiamato a valutare attentamente le decisioni riguardanti partecipazioni a importanti incontri internazionali come il G20, mentre il paese cerca di gestire le varie crisi e mantenere la sicurezza interna ed esterna.

Nella serata di ieri, il presidente russo Vladimir Putin ha affrontato alcune questioni cruciali durante un incontro con la stampa. Ha sottolineato che la Russia è sempre pronta a fronteggiare diversi scenari, ma ha ribadito l'importanza di evitare conflitti. Inoltre, ha dichiarato di non aver ancora deciso se parteciperà al G20.