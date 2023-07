Antonio Cirillo ringrazia il Resort Ca’ Nigra Lagoon di Venezia

IL PRODUTTORE CINEMATOGRAFICO ANTONIO CIRILLO, ringrazia la Sig.ra STEFANIA STEA titolare del RESORT CA’ NIGRA LAGOON di VENEZIA per la fiducia e la disponibilità per dar luogo pressa codesta struttura Super Lusso 4 Stelle al CASTING del giorno 30 Luglio 2023 per il FILM ” PENSAVO FOSSE AMORE….INVECE “. Il casting si svolgerà anche a Bari.

Il Produttore ANTONIO CIRILLO onorato ringrazia.

Obbligo e doveroso ringraziare tutti i Partecipanti, al Direttore alla Fotografia nonché anche Videomaker Fernando Vecchini, e ringraziamenti doverosi allo SPONSOR UFFICIALE BELLINO Metals Recycling di Barletta.