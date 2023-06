Ucraina: esplosioni a Odessa, allarme antiaereo in 4 regioni

Nella notte forti esplosioni sono state avvertite a Odessa. Scattati allarmi antiaerei in 4 regioni ucraine. Sette guardaboschi sono morti ieri nell'oblast di Sumy a causa degli attacchi russi. Almeno 11 vittime a Kryvyi Rih, città di Zelensky. Putin afferma che Kiev sta subendo "perdite catastrofiche" e che la sua controffensiva sta fallendo.Gli Stati Uniti potrebbero fornire a Kiev proiettili all'uranio impoverito come equipaggiamento per i carri armati Abrams che gli Stati Uniti stanno per inviare a Kiev. Lo rivelano funzionari Usa citati anonimamente dal Wall Street Journal. La conferenza stampa di Stoltenberg oggi a Bruxelles.