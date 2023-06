Ucraina, esplode la diga di Kakhovka. Zelensky: enorme chiazza di petrolio verso Mar Nero

La diga di Kakhovka, costruita nel 1958 e strategica per alimentare la Crimea e la centrale nucleare di Zaporizhzhia, è saltata in aria, provocando la fuoriuscita incontrollata di un bacino da 18 milioni di metri cubi. Sono in corso scambi di accuse sulla responsabilità dell'evento: il presidente ucraino Zelensky ritiene che la Russia abbia "deliberatamente fatto saltare la diga" e chiede una reazione internazionale, mentre Mosca nega le accuse e ne incolpa l'Ucraina, sostenendo che si tratti di un atto terroristico per fermare le loro truppe.A causa dell'esplosione, si è formata una chiazza di petrolio di circa 150 tonnellate che sta venendo trasportata dalla corrente verso il Mar Nero, causando l'evacuazione di migliaia di persone. L'intelligence americana tende a ritenere la Russia colpevole dell'evento. In risposta, il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha convocato una riunione urgente, mentre la premier Meloni definisce "criminale" il danneggiamento della diga.