Milano, sequestra, picchia e violenta la compagna per ore

MILANO - Un uomo italiano di 37 anni è stato arrestato con accuse di violenza sessuale, sequestro di persona, lesioni aggravate e resistenza e violenza a un ufficiale pubblico. Venerdì sera, la Polizia di Stato lo ha bloccato a Sesto San Giovanni (MI). Gli agenti sono intervenuti nella casa dell'individuo in seguito alla richiesta della sorella della vittima. La donna non riusciva a mettersi in contatto con la sorella e, avendo sospettato che ci fosse qualcosa di strano e pericoloso, si è recata presso l'abitazione del partner della sorella e ha chiamato la polizia quando il 37enne, chiaramente agitato, le ha impedito di vedere l'altra donna.I poliziotti, dopo aver insistito a lungo, sono entrati nell'appartamento, dove l'uomo aveva affermato che la donna non doveva essere disturbata poiché dormiva nella camera da letto. Poco dopo, la donna, coperta di ecchimosi, è riuscita a fuggire dalla stanza per abbracciare la sorella, mentre l'uomo attaccava i poliziotti colpendoli al volto. La vittima ha raccontato agli agenti di essere stata minacciata con un coltello dall'uomo che, per circa 5 ore, l'ha obbligata a rimanere nel suo appartamento e a compiere atti sessuali, rendendo inutilizzabile il suo telefono.