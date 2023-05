Tv, martedì 30 maggio su Rai 3 nuovo appuntamento con 'Elisir' e si parlerà di indicatori di salute

Nuovo appuntamento, martedì 30 maggio alle 10.30 su Rai 3, con Elisir il programma di medicina condotto da Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi con Francesca Parisella. Quali sono gli indicatori di salute? Colesterolo, pressione, trigliceridi: quali accortezze dobbiamo avere in estate? Ne parlerà il professor Claudio Borghi, direttore dell’Unità Operativa di Medicina Interna dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna. Nuovo appuntamento, martedì 30 maggio alle 10.30 su Rai 3, con Elisir il programma di medicina condotto da Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi con Francesca Parisella. Quali sono gli indicatori di salute? Colesterolo, pressione, trigliceridi: quali accortezze dobbiamo avere in estate? Ne parlerà il professor Claudio Borghi, direttore dell’Unità Operativa di Medicina Interna dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna.





A seguire, nello spazio "10 minuti su…", il focus sarà sui farmaci di nuova generazione per la cura del tumore alla prostata. Ospite in studio sarà il professor Salvatore Caponnetto, ricercatore in Oncologia all’Università Sapienza di Roma. Lo spazio del "Mi dica dottore" si occuperà di primo soccorso per i piccoli e grandi incidenti che si possono verificare all’aria aperta. Ne sapremo di più grazie al dottor Mario Balzanelli, presidente della Società Italiana Sistema 118. Infine, nel "Vero o Falso", si parlerà di vino. Aiuterà a sfatare i luoghi comuni più diffusi la professoressa Mariangela Rondanelli, endocrinologa e responsabile dell’Unità di Nutrizione Clinica all’Università di Pavia.