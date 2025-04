Maxi blackout in Spagna e Portogallo: milioni senza elettricità, disagi in tutta la penisola iberica

– Un’improvvisa e massiccia interruzione della corrente elettrica ha colpito oggi Spagna e Portogallo, lasciando milioni di persone senza energia. L'erogazione si è interrotta intorno alle 12:50 per cause ancora sconosciute, provocando il blocco di numerosi servizi essenziali. Tra i più colpiti: il sistema Internet, il trasporto pubblico, gli aeroporti e le principali reti stradali.

A Madrid, secondo quanto riportato da El Pais, la metropolitana è completamente ferma, con conseguenti disagi anche all'aeroporto di Barajas. Disservizi sono stati registrati anche nella rete ferroviaria Madrid Cercanías, mentre per strada i semafori risultano spenti, aumentando il rischio di incidenti. Come misura precauzionale, molti supermercati hanno deciso di bloccare l’accesso ai clienti.

Origine ignota: guasto o attacco informatico?

Le cause del blackout sono ancora tutte da chiarire. Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella di un possibile attacco informatico. Il National Cybersecurity Institute (Incibe) ha avviato un'indagine per verificare se dietro l'oscuramento ci sia un'azione dolosa. Le principali compagnie elettriche, contattate dai media spagnoli, non hanno finora fornito spiegazioni ufficiali.

Il gestore della rete elettrica nazionale, Red Eléctrica Española, ha fatto sapere che sono in corso contatti intensi con le compagnie energetiche per ripristinare il servizio il prima possibile, mentre il governo ha istituito una task force d’emergenza.

Blackout esteso anche a Portogallo e Francia

Anche il Portogallo è stato gravemente colpito: fonti ufficiali parlano di blackout generalizzato sull'intero territorio nazionale. Inoltre, ripercussioni sono segnalate ad Andorra e in alcune aree del sud della Francia, soprattutto nella regione dell'Occitania, nei pressi di Perpignan, conosciuta anche come "Catalogna francese", secondo quanto riferisce il quotidiano L’Independant.

La situazione rimane critica: il blackout ha paralizzato le comunicazioni, i trasporti e le attività commerciali, mentre le autorità invitano la popolazione a mantenere la calma e a limitare gli spostamenti non indispensabili fino al completo ripristino della rete elettrica.

Aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.