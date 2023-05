Tv: giovedì 4 maggio in prima serata su Rai 5 lo speciale 'Esercito con le stelle'



Una festa per i 162 anni della costituzione dell'Esercito Italiano: la propone lo Speciale di Rai Cultura "Esercito con le stelle", in onda giovedì 4 maggio alle 21.15 su Rai 5.





Il programma della serata, presentata da Veronica Maya e Beppe Convertini nella sala Sinopoli dell’Auditorium "Parco della Musica" di Roma, nell’ambito degli eventi celebrativi della ricorrenza, prevede l’esecuzione di brani musicali da parte della Banda dell’Esercito e la partecipazione di numerosi ospiti e personaggi del mondo dello spettacolo e del panorama artistico italiano tra i quali Enrico Ruggeri, Francesco Pannofino, Alessandra Tripoli, Luca Urso e molti altri, in un connubio arti e storia. Non mancano interviste e immagini storiche per ripercorrere la storia dell’Esercito Italiano e sottolinearne i valori, sempre al servizio del Paese.

Registrato il 27 aprile, l’evento raggiungerà così anche la platea televisiva, grazie alla partnership con Rai Cultura.