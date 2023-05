Tv, domenica 14 maggio 2023 in prima serata su Italia1 il film 'Edge of tomorrow'



Domenica 14 maggio, in prima serata su Italia1, appuntamento con "Edge of tomorrow", action movie diretto da Doug Liman con Tom Cruise, ispirato al romanzo All You Need Is Kill, scritto da Hiroshi Sakurazaka. Domenica 14 maggio, in prima serata su Italia1, appuntamento con "Edge of tomorrow", action movie diretto da Doug Liman con Tom Cruise, ispirato al romanzo All You Need Is Kill, scritto da Hiroshi Sakurazaka.





Nel 2015 i Mimic, una razza aliena di mostri tentacolari, giunge sulla Terra all’interno di un asteroide. L’invasore conquista rapidamente gran parte dell'Europa continentale e la sua avanzata sembra inarrestabile. Nel 2020, un'alleanza militare globale (UDF), stabilita per combattere la minaccia aliena, raggiunge finalmente una vittoria a Verdun. Il trionfo è merito soprattutto delle straordinarie abilità in battaglia del soldato Rita Vrataski. In Gran Bretagna, dopo aver declassato il maggior William Cage del dipartimento di relazioni con i media, il generale dell'UDF lo spedisce in Francia dove avrà inizio una controffensiva della razza umana.

Nella base dell’esercito alleato a Heathrow, Cage conosce la sua squadra, viene brevemente addestrato e spedito il giorno dopo in battaglia sulle coste della Francia. L'invasione è un fallimento colossale: l’intero esercito viene ucciso e il leader della resistenza Vrataski muore.