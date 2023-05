Tragedia a Lignano Sabbiadoro, investito mentre va alla festa: muore Kevin Murataj

LIGNANO SABBIADORO - Dramma a Lignano Sabbiadoro dove Kevin Murataj, originario di Foggia e residente in provincia di Udine, 19 anni, è stato investito e ucciso ieri sera davanti allo stadio. Il giovane, studente dell'ultimo anno del Mattei di Latisana, aveva passato la serata in pizzeria con i compagni di classe e si stava recando in una discoteca della località balneare per partecipare ad una festa di laurea.Kevin stava attraversando la strada quando è stato travolto da un'auto di passaggio. L'automobilista ha subito prestato soccorso, ma purtroppo nemmeno il 118 è riuscito a salvare la vita al 19enne.