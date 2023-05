Milano, stabile abbandonato come base di spaccio: 4 arresti

MILANO - Nelle ultime due settimane a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato quattro cittadini egiziani di 45, 44, 38 e 32 anni pregiudicati, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Comasina, nell’ambito di un’attività volta al contrasto dello spaccio di sostante stupefacenti, posta in essere da soggetti extracomunitari, senza fissa dimora e soliti occupare strutture abbandonate lungo l’asse di via Imbonati e zone limitrofe hanno attenzionato uno stabile in via Grazioli.Infatti, i poliziotti hanno notato che durante il giorno avveniva un’attività di spaccio tra un bar di via Grazioli angolo via Pellegrino Rossi e lo stabile abbandonato, spesso provocando episodi di disturbo alla quiete pubblica, aggressioni con conseguenti segnalazioni di degrado.Al termine dell’attività investigativa, gli agenti di via Comasina hanno sequestrato 1,826 kg di hashish, circa 33 grammi di cocaina, 560 euro, diversi bilancini, taglierini, materiale da confezionamento dello stupefacente nonché tre smartphone e un tablet di provenienza furtiva. Due dei quattro arrestati che occupavano abusivamente lo stabile in disuso sono stati colpiti dal decreto di espulsione dal territorio nazionale.