Papa: 'Rinnovo la mia vicinanza alla popolazione dell'Emilia Romagna'

CDV - Il Pontefice ha rivolto un pensiero alle zone alluvionate durante il Regina Caeli in Piazza San Pietro: "Rinnovo di cuore la mia vicinanza alla popolazione dell'Emilia Romagna, colpita in questi giorni dalle inondazioni". "Oggi inizia la Settimana Laudato sì - ha affermato il Pontefice -. Ringrazio il dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano integrale e le numerose organizzazioni aderenti. Invito tutti a collaborare per la cura della nostra casa comune". "C'è tanto bisogno di mettere insieme competenze e creatività - ha aggiunto Francesco -. Ce lo ricordano anche le recenti calamità, come le inondazioni che hanno colpito in questi giorni l'Emilia Romagna, alla cui popolazione rinnovo di cuore la mia vicinanza".