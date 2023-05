Gastronomia, in Italia Ooni Pizza sostiene il Banco Alimentare con una campagna di raccolta fondi

Photo credits: fonte Green Media Lab

Ooni Pizza Ovens, azienda scozzese leader nella produzione di forni domestici per pizza, è orgogliosa di confermare ancora una volta il proprio impegno nei confronti di cause sociali e iniziative benefiche. Nella giornata di sabato 20 maggio, in occasione dell'Ooni Day, nato con l'obiettivo di invogliare tutti gli amanti dell'arte bianca a impastare pizze in compagnia di amici e parenti per generare momenti di condivisione, il brand scozzese si impegna a destinare la cifra di 50.000€ a varie associazioni in tutto il mondo aderenti al programma 1% For The Planet, ente che rappresenta le aziende che donano l'1% del proprio fatturato ad associazioni no-profit affiliate.





L'azienda scozzese invita la vasta comunità degli amanti della pizza a organizzare divertenti pizzate in compagnia delle persone a cui si vuole bene e a registrare sul sito web di Ooni le quantità sfornate: per ogni pizza registrata, l'azienda donerà 1€ fino a un massimo di ulteriori 50.000€ ad associazioni benefiche, oltre a quelli già stanziati dal brand. Un'occasione per degustare ottime pizze e trascorrere tempo di qualità con i più cari, senza dimenticare di fare del bene.

Per il mercato italiano, Ooni è orgogliosa di annunciare Banco Alimentare come partner che supporterà nella lotta alla povertà, allo spreco alimentare e all'esclusione sociale.

Per prendere parte al progetto non è necessario essere in possesso di un forno Ooni: chiunque può realizzare le pizze all'interno del proprio forno domestico. E per tutti coloro che volessero sostenere la nobile iniziativa e aiutare Ooni a spargere la voce, basta condividere foto e video delle pizze sui propri canali social utilizzando l'hashtag #OoniDay e taggando @oonihq e @ooni.it.