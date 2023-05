Tv, mercoledì 24 maggio 2023 in prima serata su Italia Uno il film 'Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare'

Mercoledì 24 maggio, in prima serata su Italia Uno, arriva il film "Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare" di Rob Marshall con Johhny Depp, Geoffrey Rush e Penélope Cruz. Mercoledì 24 maggio, in prima serata su Italia Uno, arriva il film "Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare" di Rob Marshall con Johhny Depp, Geoffrey Rush e Penélope Cruz.





Quando Jack Sparrow (Johnny Depp) incontra l’enigmatica Angelica (Penélope Cruz), non sa bene se ha trovato l’amore o soltanto un’avventuriera senza scrupoli che intende usarlo per arrivare alla mitica Fontana della Giovinezza. La donna lo costringe a imbarcarsi a bordo della Queen Anne’s Revenge, la nave del minaccioso pirata Blackbeard (Ian McShane) e Jack viene improvvisamente coinvolto in un’altra incredibile avventura in cui non sa se deve temere di più il burbero Blackbeard o la fascinosa Angelica.