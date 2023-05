Andria, operazione antimafia dei carabinieri: arresti in Puglia e nel Nord Italia

ANDRIA - I carabinieri hanno effettuato dalle prime ore dell'alba ad Andria e in vari territori della Bat una vasta operazione antimafia.Coinvolti numerosi indagati, ritenuti appartenenti a un sodalizio criminale operante nel traffico di sostanze stupefacenti con modalità mafiose.Gli arresti sono in corso in diverse località delle regioni Puglia, Liguria, Lombardia e Piemonte.