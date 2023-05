A Roma venerdì 2 giugno 'Magie del Belcanto' al Palazzo Doria Pamphilj

ROMA - Il prossimo 2 giugno 2023 alle h.16.30 il soprano Olga De Maio ed il tenore Luca Lupoli saranno protagonisti nella splendida e storica cornice della Galleria Doria Pamphilj - Palazzo Doria Pamphilj di Roma- Secret Apartaments- del recital lirico "Magie del Belcanto", in collaborazione con l'Associazione Culturale Musicopaideia, accompagnati al pianoforte dal M° Sara Ferrandino. - Il prossimo 2 giugno 2023 alle h.16.30 il soprano Olga De Maio ed il tenore Luca Lupoli saranno protagonisti nella splendida e storica cornice della Galleria Doria Pamphilj - Palazzo Doria Pamphilj di Roma- Secret Apartaments- del recital lirico "Magie del Belcanto", in collaborazione con l'Associazione Culturale Musicopaideia, accompagnati al pianoforte dal M° Sara Ferrandino.





I due noti artisti lirici ambasciatori del belcanto partenopeo e rappresentanti dell'Associazione Artistico Culturale Noi per Napoli, si esibiranno ed emozioneranno il pubblico nella principesca dimora romana seicentesca in un repertorio che spazia tra l'opera, l'operetta e la classica lirica napoletana, con brani di autori quali Verdi, Puccini, Leoncavallo, Lehar, Tosti, De Curtis, Denza.

Sarà uno spettacolo nello spettacolo, assistere ed ascoltare un concerto con due voci straordinarie e musica di autori immortali, tra gli ampi e ricchi saloni, decorati da pitture, arredi e statue. Raccolte che comprendono lavori di tanti artisti tra i quali Tintoretto, Tiziano, Raffaello Caravaggio, Gian Lorenzo Bernini, Parmigianino, Gaspard Dughet, Jan Brueghel il Vecchio, Velázquez e molti altri importanti artisti ancora.

Capolavori eccelsi dell'arte, raccolti a partire dal XVI secolo dalle famiglie Pamphilj, Aldobrandini e Doria Landi, che sono ora unite tramite matrimoni e discendenze con il cognome semplificato di Doria Pamphilj, dopo essere state a lungo conosciute come Doria Landi Pamphilj.

I due artisti lirici sono reduci dai recenti successi dei concerti svoltisi a Napoli presso il Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes, Magie del Belcanto e Danze d'Epoca, in cui si coniuga l' arte del Belcanto con le danze d'epoca e dagli eventi di presentazione del saggio inedito Mario Persico e la sua produzione operistica, dal M° Luca Lupoli, coadiuvato poi dalle ricerche bibliografiche del soprano Olga De Maio, dedicato musicista partenopeo Mario Persico, esponente ed erede contemporaneo della tradizione della Scuola musicale napoletana del '700.

La finalità dell'Associazione Artistico Culturale Noi per Napoli APS, fondata dalla Dott.ssa Emilia Gallo, di ultra trentennale esperienza ed esistenza, guidata e portata avanti dai due lirici partenopei, Olga e Luca, è proprio quella di diffondere, attraverso tante iniziative di solidarietà, il patrimonio musicale dell'opera lirica, della tradizione napoletana nel mondo tra tutte le generazioni e tra coloro che non hanno la possibilità di frequentare i teatri d'opera e le sale da concerto ma apprezzano ed amano questo genere di musica, portatore di valori morali e ed educativi fondamentali per la formazione delle giovani generazioni.





INFORMAZIONI:

Magie del Belcanto

Venerdì 2 giugno 2023 h.16.30

Galleria Doria Pamphilj - Palazzo Doria Pamphilj di Roma- Secret Apartaments-

Via Del Corso 305 Roma

Info e prenotazioni obbligatoria

Associazione Culturale Musicopaideia