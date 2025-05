Sciara, truffa agli anziani sventata grazie a una vicina: arrestato 31enne palermitano

SCIARA – Prosegue l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nella lotta contro le truffe agli anziani, un fenomeno purtroppo sempre più diffuso. L’ultimo episodio si è verificato nel comune di Sciara, dove un 31enne palermitano è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di tentata truffa aggravata in concorso con ignoti, grazie all’intervento provvidenziale di una vicina di casa della vittima.

La truffa era orchestrata secondo uno schema ormai tristemente noto: una telefonata ricevuta da un’anziana 80enne, con un sedicente “Maresciallo dei Carabinieri” che, con tono urgente e allarmante, le raccontava che il figlio era stato arrestato a seguito di un grave incidente stradale. Per evitarne la detenzione, alla donna veniva chiesto di consegnare tutto il denaro che aveva in casa a un emissario che sarebbe arrivato a breve.

Ma il raggiro è stato smascherato grazie all’intuito e alla prontezza di una vicina di casa, anche lei 80enne, che si è insospettita vedendo uno sconosciuto aggirarsi davanti alla porta dell’anziana. La donna, comprendendo il pericolo, ha prontamente allertato i Carabinieri, mettendo in fuga il truffatore e salvando la dirimpettaia dal perdere i propri risparmi.

I militari della Stazione di Sciara, coadiuvati dai colleghi della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Termini Imerese, sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a rintracciare e fermare l’uomo nei pressi dell’abitazione della vittima. La donna, scossa ma lucida, ha riconosciuto senza esitazioni l’autore del tentativo di truffa.

L’arrestato, al momento solo indiziato, verrà giudicato secondo quanto previsto dalla legge, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza. L’Arma dei Carabinieri ribadisce l’importanza della collaborazione dei cittadini e ricorda che sono in corso in tutta Italia incontri informativi con i Comandanti di Stazione per aiutare gli anziani a riconoscere ed evitare queste trappole.