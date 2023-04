Viterbo, fermato tre volte per guida senza patente: denunciato e sequestrato il veicolo

VITERBO - Nella giornata di ieri una pattuglia della Polizia di Stato della Sezione Polizia Stradale di Viterbo, nell’ambito di specifici servizi predisposti sul territorio provinciale per il controllo del rispetto della legalità sulle strade, ha fermato nel capoluogo un’autovettura alla cui guida vi era un sessantenne che dagli accertamenti di rito è risultato essere privo della patente di guida perché revocata nel gennaio del 2018.Nello specifico, è stato verificato che l’uomo in passato era stato già fermato e denunciato altre due volte per guida con patente revocata.A suo carico pertanto è scattata la denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Viterbo per la reiterazione della guida senza patente con il conseguente sequestro dell’autovettura ai fini della confisca.