Secondo quanto riporta Nhk, la polizia avrebbe fermato un uomo sospetto dell'inganno gesto.

- Attentato nel porto di Saikazaki, nella prefettura di Wakayama, al premier giapponese Kishida, portato in salvo dagli uomini della sicurezza mentre teneva un comizio pubblico. A far scattare l'allarme è stato il lancio di una bomba fumogena ai danni del Primoministro nipponico che fortunatamente non ha provocato conseguenze.