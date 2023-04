Ucraina, Usa: 'No prova che Egitto abbia dato missili a Mosca'

Il Washington Post ha avuto accesso a una serie di documenti segreti pubblicati a marzo sulla piattaforma social Discord in parte dei quali si legge che l'Egitto "pianificava segretamente di fornire alla Russia 40.000 razzi". Il quotidiano cita un documento top secret pubblicato tra febbraio e marzo su Discord, piattaforma statunitense. Il Cremlino definisce la notizia "falsa".L'Ucraina starebbe preparando un nuovo attacco alla flotta russa nel Mar Nero, un'operazione simile a quella che ha portato all'affondamento dell'incrociatore Moskva. L'esercito russo continua ad avanzare su Bakhmut, nell'est dell'Ucraina, ma sta subendo perdite "significative": lo scrive nel suo ultimo rapporto il think tank statunitense ISW (Institute for the Study of War).I filmati geolocalizzati pubblicati il 9 e il 10 aprile mostrano che le forze militari russe hanno compiuto progressi marginali a nord-ovest di Khromove (2 chilometri a ovest di Bakhmut), nel sud-ovest e a nord, a 15 chilometri dalla città.