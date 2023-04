Peroni lancia la birra Non Filtrata: la nuova lager dal gusto pieno e autentico

Peroni, il marchio storico della birra italiana, presenta la sua ultima novità: Peroni Non Filtrata, una birra chiara ottenuta da un processo di produzione che mantiene intatte le caratteristiche organolettiche del malto 100% italiano tracciato in blockchain e del luppolo. Peroni, il marchio storico della birra italiana, presenta la sua ultima novità: Peroni Non Filtrata, una birra chiara ottenuta da un processo di produzione che mantiene intatte le caratteristiche organolettiche del malto 100% italiano tracciato in blockchain e del luppolo.





Peroni Non Filtrata è una birra dal gusto pieno e fragrante e una schiuma cremosa e persistente. Viene prodotta con "processo integrale", un processo meno raffinato in cui la birra, non venendo filtrata, preserva la sua naturale torbidità e garantisce il gusto autentico degli ingredienti utilizzati. Una birra di qualità, che si rivolge a un pubblico esigente e curioso, alla ricerca di nuove esperienze di consumo.

La nuova arrivata in casa Peroni si distingue per il suo colore opaco che conserva la sua naturale torbidità e per le sue note aromatiche di cereali. La Peroni Non Filtrata ha una gradazione alcolica del 4.7% ed è ideale per accompagnare pizza, pasta e piatti della tradizione italiana esaltandone i sapori.

Il nuovo prodotto è disponibile da aprile 2023 in bottiglia da 33 cl e in fusto 20 lt nei principali punti vendita HO.RE.CA. di Italia e nel formato 50 cl nel canale moderno.

Il lancio della birra Non Filtrata si inserisce nella strategia di innovazione di Peroni, che vuole offrire ai consumatori birre di qualità e di carattere in linea con le nuove tendenze del mercato, e va ad arricchire la gamma della famiglia Peroni, affiancandosi alle altre varianti premium quali Peroni Cruda, Peroni Chill Lemon, Peroni Senza Glutine e la gamma Peroni Gran Riserva.

"Peroni Non Filtrata è il risultato di una ricerca continua di innovazione e qualità da parte del nostro marchio, che da oltre 175 anni è sinonimo di birra per gli italiani. Con questo prodotto vogliamo offrire ai nostri consumatori una birra che esalta il gusto delle materie prime selezionate con cura" ha dichiarato Marina Manfredi, Peroni Family brand director.

L'ultima nata della famiglia Peroni si distingue anche per il suo pack: l'iconica bottiglia Peroni diventa arancione ramato nei colori dell'etichetta e viene richiamato il processo integrale di non filtrata attraverso il distintivo simbolo del tino sul collo.