Gastronomia: l’inconfondibile Würstel Servelade di Recla il "Delicato" per eccellenza

Photo credits: fonte ufficio stampa Studio Monika Carbonari

I würstel Servelade di Recla sono specialità che si distinguono per l’eccezionale qualità degli ingredienti naturali utilizzati, grazie alla passione dei mastri macellai che li selezionano con cura facendoli risultare così appetitosi. I würstel Servelade di Recla sono specialità che si distinguono per l’eccezionale qualità degli ingredienti naturali utilizzati, grazie alla passione dei mastri macellai che li selezionano con cura facendoli risultare così appetitosi.





Carne di puro suino, con spezie e aromi naturali, leggermente affumicata con legno di faggio: questo il segreto della ricetta altoatesina di famiglia, sinonimo di qualità e autenticità. Senza polifosfati, glutammati, glutine e lattosio.

I würstel Recla sono originali, semplici e vengono lavorati in ogni passaggio nella splendida Val Venosta, seguendo le tradizioni di famiglia. Grazie all’autentico legame con il territorio dell’Alto Adige, sinonimo di garanzia dei prodotti, il sapore del Servelade risulta autentico e sincero.

I würstel Servelade originali Recla sono veloci da preparare, appetitosi alla griglia, ma anche scottati in acqua bollente (anche se precotti) o cotti in microonde. Accompagnati dai crauti, o come sfizioso ingrediente di un’insalata o di una pasta fredda, sono ideali per realizzare veloci aperitivi o apericena.