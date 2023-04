Desma: uscito il nuovo singolo dal titolo "Controllo remoto"

Fuori "Controllo remoto", il nuovo singolo dei Desma, band bresciana che continua a far parlare di sé sfornando singoli dalle tinte rock con venature pop nelle linee melodiche grazie alla potente voce del frontman Mattia Peci. Fuori "Controllo remoto", il nuovo singolo dei Desma, band bresciana che continua a far parlare di sé sfornando singoli dalle tinte rock con venature pop nelle linee melodiche grazie alla potente voce del frontman Mattia Peci.





Synth originali e taglienti che ormai caratterizzano il mood della band grazie a Emanuele Torri, seguiti magistralmente dalle chitarre di Diego Gualtieri. Il tutto è sostenuto da una possente sezione ritmica definita dal bassista Simone Pedrali e dal tecnicismo del batterista Maurizio Torri. Il brano è su tutti gli stores digitali e nelle radio italiane in promozione nazionale.

"Per raggiungere i suoi obiettivi, l’uomo ha bisogno di coordinarsi e organizzarsi con gli altri, dando vita a quello che viene definito sistema. Far parte del sistema offre sicuramente dei vantaggi, ma il sistema, per sopravvivere, ha bisogno che i suoi membri si muovano dentro uno spazio di libertà ben definito. Fino a che punto siamo disposti ad omologarci al sistema pur di farne parte? E fino a che punto il sistema può disporre della libertà dei suoi membri pur di non crollare? 'Controllo remoto' racconta una realtà distopica in cui il sistema è disposto a tutto pur di reggersi in piedi" hanno dichiarato i Desma.

Per quel che riguarda i Desma, è un gruppo rock elettronico italiano attivo dal 2009. Oltre ad un’intensa attività live, partecipa a vari concorsi ottenendo risultati di grande interesse, tra cui spicca la vittoria nella prima edizione del contest nazionale "Battle of the Bands" organizzato da Virgin Radio, Hard Rock Cafè e FIAT. È in questa occasione che conquistando il parere positivo della giuria composta da personalità della musica italiana (Piero Pelù e Ghigo Renzulli dei Litfiba solo per citarne un paio), si aggiudica la possibilità di esibirsi come opening act per "Iggy and the Stooges" nell’ambito della manifestazione "Hard Rock Cafè Rocks The Square" tenutasi in Piazza della Repubblica a Firenze davanti ad un pubblico di 20.000 persone. In seguito a questa importante esperienza, la band si concentra sulla realizzazione del primo album, dal titolo "Identità anonime", pubblicato nel novembre 2014: il disco viene accolto con recensioni positive dalla stampa di settore. Dopo un cambio di formazione, che porta all’ingresso del nuovo frontman, la band si dedica alla stesura di nuovi brani, tra cui il singolo "Sangue digitale", in rotazione radiofonica dal 14 ottobre 2016 e il cui video è stato in anteprima esclusiva su Loudvision. Il 18 dicembre 2017, viene pubblicato il nuovo singolo "Sfida", inno ufficiale dell’AN Brescia, una delle principali società di pallanuoto a livello internazionale. Nel novembre 2022 è stato pubblicato il singolo "Fuori dal tempo" che vede la formazione rinnovata con l’ingresso del nuovo frontman Mattia Peci. Dal 12 aprile 2023 è in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo "Controllo remoto".