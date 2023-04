Gastronomia: Arostina Aglio e Prezzemolo Bauer il modo migliore per assaporare l’estate

Con l’arrivo della bella stagione, giunge anche il momento di cambiare abitudini in vista delle temperature in aumento. L’alimentazione non fa eccezione, nei mesi caldi dovrebbe essere più leggera ma senza rinunce al gusto e alla varietà. Ecco, quindi, che Arostina Aglio e Prezzemolo Bauer diviene la scelta ideale per ricette creative e saporite, all’insegna della semplicità e della leggerezza. Con l’arrivo della bella stagione, giunge anche il momento di cambiare abitudini in vista delle temperature in aumento. L’alimentazione non fa eccezione, nei mesi caldi dovrebbe essere più leggera ma senza rinunce al gusto e alla varietà. Ecco, quindi, che Arostina Aglio e Prezzemolo Bauer diviene la scelta ideale per ricette creative e saporite, all’insegna della semplicità e della leggerezza.





Preparata con metodi di lavorazione delicati in grado di esaltare ogni singolo aroma, Arostina Aglio e Prezzemolo Bauer è un preparato aromatico a base di un equilibrato connubio di ingredienti. Un mix di spezie, odori e verdure disidratate, con un ridotto contenuto di grassi, per portare in tavola piatti leggeri e appetitosi.

Particolarmente versatile e pronta all'uso, è ottima per primi piatti a base di pesce come gli spaghetti alle vongole, il risotto con gamberi e zucchine e per secondi come il pesce al cartoccio. Inseparabile compagna per indimenticabili grigliate di pesce, rende ogni momento più intenso.

Arostina Aglio e Prezzemolo Bauer arrichisce ogni ricetta con gusto e personalità. Un’armonia di sfumature che conquista tutti al primo boccone. Proprio tutti, perché è priva di glutine e lattosio, ideale per ogni esigenza. Ottenuta senza additivi chimici, grassi idrogenati e glutammato monosodico aggiunto, l’arostina è l’ideale per chi segue una dieta sana e bilanciata. Infine, la certificazione vegan rilasciata da CSQA garantisce al consumatore vegano la preparazione di piatti esclusivamente vegetali.

Arostina Aglio e Prezzemolo Bauer, il modo migliore per assaporare l’estate.





Formato: barattolo da 120 gr.

Prezzo consigliato al pubblico: 3,80 euro.