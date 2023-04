Ferrara: controlli, arresti e denunce nel lungo ponte del 25 aprile

COMACCHIO (FE) - Durante il ponte del 25 aprile appena trascorso i militari del Nucleo Operativo Radiomobile di Comacchio e della Stazione di Porto Garibaldi, nel corso di appositi servizi di controllo del territorio finalizzati a prevenire i reati in genere e le così dette “stragi del sabato sera”, hanno tratto in arresto in flagranza di reato due persone.Un sessantenne di origini serbe, in Italia senza fissa dimora, il quale lunedì scorso presso il negozio "Stock Store" di via della Collinara, era stato fermato dai militari intervenuti dopo che aveva asportato capi di abbigliamento per un valore complessivo di 474,30 euro. La successiva perquisizione al suo veicolo consentiva recuperare altri capi di vestiario, per i quali l’indagato non forniva elementi utili ad individuarne la provenienza, del valore complessivo di 2.550,90 euro. La merce è stata restituita all’avente diritto. L’uomo arrestato per furto aggravato commesso poco prima allo “Stock Store” e denunciato per la ricettazione del rimanente materiale rinvenuto sulla sua autovettura. L’uomo, dopo avere trascorso due notti presso le camere di sicurezza della Stazione di Ferrara, la mattina del 26 aprile è stato condotto avanti al Giudice monocratico del Tribunale estense che, dopo aver convalidato l’arresto, a seguito di patteggiamento ha condannato l’imputato alla pena di un anno di reclusione e 600 euro di multa.Un pregiudicato 40enne del posto, noto alle forze dell’ordine in quanto già tratto in arresto diverse volte per lo stesso genere di reati (furti di carne, prodotti ittici, caseari) e ben conosciuto anche dai gestori dei vari supermercati della zona, il quale presso il supermercato "Eurospar" di Porto Garibaldi, eludendo i controlli alle casse, asportava generi alimentari del valore complessivo di 185 euro e si allontanava velocemente a bordo della sua bicicletta, per essere fermato poco dopo da pattuglia della Stazione di Porto Garibaldi, allertata da un collega libero dal servizio che si trovava interno citata attività commerciale. L’uomo dopo le formalità di rito, relative all’arresto, su disposizione della autorità giudiziaria, è stato rimesso in libertà, in attesa del processo, mentre la merce è stata restituita all’esercizio commerciale.Inoltre, nel corso della nottata tra il 25 e 26 aprile inoltre sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ferrara, un 21 enne ed un 52enne comacchiesi, entrambi sorpresi alla guida dei loro autoveicoli con un tasso alcolemico oltre il doppio del consentito. Per i due conducenti oltre alla denuncia penale anche il ritiro della patente di guida.