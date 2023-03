Tv: giovedì 9 marzo in prima serata su Rai 1 due nuovi episodi di "Che Dio ci aiuti 7"



Un convento, nuovi amori, vecchi amici: continuano le vicende del convento degli Angeli Custodi di "Che Dio ci aiuti". Giovedì 9 marzo in prima serata su Rai 1 andranno in onda due nuovi episodi della settima stagione della fiction Rai.





Nel primo, dal titolo "Sempre con te", Suor Teresa rinvia la chiamata ai Servizi Sociali per il piccolo Elia. Intanto, le due nuove ospiti del convento, Cate e Ludovica affrontano due sfide: la prima è nervosa per l'audizione, mentre la seconda non trova l'uomo che scagionerebbe la madre dall’accusa di frode fiscale. Nel frattempo, Suor Costanza (Valeria Fabrizi) incontra un vecchio amico.

A seguire, nell’episodio "La forma dell’amore", Elia incontra la nuova famiglia, mentre Suor Teresa mette in scena la recita del coro, creando rivalità e gelosie; Ludo scopre una verità sulla madre e Azzurra (Francesca Chillemi) ha una rivelazione scioccante.