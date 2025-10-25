Napoli-Inter 3-1: il Napoli vola in vetta grazie a De Bruyne, McTominay e Anguissa

Napoli, 25 ottobre 2025 – Il Napoli conquista la vittoria nel big match contro l’Inter, aggiudicandosi la partita per 3-1 e prendendo temporaneamente la vetta della classifica di Serie A.
La gara si sblocca dopo la mezz’ora con un rigore trasformato da De Bruyne per fallo di Mkhitaryan, che si infortuna nell’occasione. Lo stesso De Bruyne si fa male al momento del tiro ed è costretto a uscire dal campo.
Nel corso del primo tempo, l’Inter prova a reagire: Bastoni colpisce una traversa e Dumfries centra un palo, ma il punteggio resta invariato.
In avvio di ripresa, McTominay raddoppia per il Napoli, mentre Calhanoglu riapre la partita dagli 11 metri. Tuttavia, Anguissa chiude definitivamente i conti al 66’ con la terza rete, fissando il punteggio sul 3-1.
Con questo risultato, il Napoli consolida la propria posizione in cima alla classifica, dimostrando una volta di più solidità e concretezza nelle sfide contro le grandi squadre.
0 Commenti