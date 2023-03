Street Art: a Roma "Poisoned by the Islamic Regime" la nuova opera della Street Artist Laika a sostegno delle donne iraniane

- Nella notte tra il 9 e il 10 marzo, in via Nomentana (all'altezza della Basilica di Sant'Agnese fuori le Mura), nei pressi dell'Ambasciata Iraniana è apparsa la nuova opera della Street Artist Laika, dal titolo "Poisoned by the Islamic Regime". Il poster, affisso nella settimana dell'8 marzo giornata internazionale della donna, ritrae una studentessa con l'Hijab e la maschera antigas che studia un manuale su "come rovesciare il regime islamico". L'immagine vuole essere un chiaro riferimento agli avvelenamenti crescenti nei luoghi di studio ai danni delle studentesse.