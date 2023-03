Padova, incendio in villetta: muore una donna

PADOVA - Dramma a Sant'Urbano, in provincia di Padova, dove una donna è morta a causa di un incendio scoppiato in un'abitazione. Il marito della coppia e due figli sono miracolosamente sopravvissuti. C'è stata anche un'esplosione all'interno dell'unica casa a due piani. La causa potrebbe essere una fuga di gas.L'esplosione è avvenuta poco prima delle 8. Quando sono arrivati i vigili del fuoco, giunti da Este, Rovigo e Padova, il padre e i due figli erano già fuori casa. Le squadre di soccorso hanno iniziato le operazioni di spegnimento, mentre altri operatori dotati di autorespiratore sono entrati nell'abitazione, trovando la donna che è stata portata fuori.I bambini e il padre sono stati stabilizzati dal personale sanitario del Suem. Uno dei minori è stato trasportato in aereo all'ospedale, gli altri due in ambulanza. Gravi danni alla casa con demolizione di alcuni muri perimetrali. Sono ora in corso le operazioni di bonifica e le indagini per determinare le cause dell'esplosione.La vittima aveva 37 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l'incendio è divampato nella casa a due piani dove la coppia viveva insieme ai figli, un maschietto di 3 anni e una femminuccia di 9. Sembra che la donna si trovasse al piano terra, dove è avvenuta l'esplosione, per preparare la colazione mentre il padre con i due figli si trovava nelle camere da letto al piano superiore. L'uomo è riuscito a prendere in braccio la più giovane ea scappare, mentre la donna è morta sul colpo.