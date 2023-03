Milano Design Week 2023: "Inspired in Barcelona" presenta SPA

MILANO – Per il quarto anno torna al Fuorisalone "Inspired in Barcelona", la mostra di design itinerante e aperta al pubblico. Quest’anno il concept della mostra sarà dedicato interamente alla luce e alla sua relazione con i corpi e con gli spazi. – Per il quarto anno torna al Fuorisalone "Inspired in Barcelona", la mostra di design itinerante e aperta al pubblico. Quest’anno il concept della mostra sarà dedicato interamente alla luce e alla sua relazione con i corpi e con gli spazi.





Inspired in Barcelona: SPA si terrà dal 17 al 23 aprile 2023 in occasione della Design Week milanese, ed è promossa dal Governo della Catalogna (ACCIÓ - Catalonia Trade & Investment) e dal Comune di Barcellona (Department of Creative Industries of Barcelona City Council), organizzato da BCD - Barcelona centre de Disseny e con la partecipazione di Simon come partner concettuale.

L'installazione di questa edizione è un'interpretazione artistica del potenziale del settore dell'illuminazione della Catalogna e in particolare di Barcellona, con oltre trenta aziende che contribuiscono all’opera, tra cui SIMON. Attraverso questa mostra, SIMON desidera promuovere e guidare la cultura della luce con la collaborazione di creator, professionisti e imprese del mondo dell'illuminazione. Il progetto, la cui concettualizzazione è dell’architetto e designer Guillermo Santomà, vuole indagare come la luce agisce su corpi differenti e come questa li trasformi, scolpendo di volta in volta nuove forme. All’interno di uno spazio che prende vita nel Salone Scalabrini, presso la Chiesa di Santa Maria del Carmine, troverà spazio materiale tattile e non a temperature differenti, flussi di energia, inerzia termica, corpi caldi e freddi contenuti in un'unica architettura transitabile che si traduce in un vero e proprio percorso esperienziale.

Il rapporto della luce e dello spazio con gli oggetti, apparentemente statico, è in realtà fluido e mutevole. Santomà esplora la materia come fonte di energia, e invita i visitatori a fare lo stesso. Molecole d'acqua in movimento creeranno vapore attraverso la vibrazione meccanica di una membrana. La nebbia generata darà vita a masse opache che si traducono e plasmano in corpi architettonici nello spazio, a seconda di come vengono colpiti dalla luce.