Ambiente sotto assedio: traffico illecito di rifiuti tessili, 4 arresti a Pistoia

PISTOIA – Un’importante operazione antimafia ambientale ha portato all’arresto di quattro persone a Pistoia, nell’ambito di un’indagine sul traffico illecito di rifiuti tessili. Dalle prime ore di questa mattina, oltre 20 operatori di polizia giudiziaria, tra cui militari dell’Arma dei Carabinieri del Gruppo per la Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di Roma e del Comando Provinciale di Pistoia, insieme a più di 6 agenti della Polizia Municipale, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare personale.

L’ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Firenze su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia di Firenze, riguarda quattro indagati accusati a vario titolo di aver partecipato a un’organizzazione dedita al traffico illecito di rifiuti, alla gestione illecita di materiali tessili e alla realizzazione di una discarica abusiva.

Le operazioni sono state condotte presso il campo nomadi “ex campo volo”, situato in via Ciliegiole a Pistoia, luogo in cui si sospetta fosse concentrata l’attività illecita. L’indagine ha portato alla luce un sistema ben strutturato, con ruoli distinti e compiti specifici tra i coinvolti, finalizzato allo smaltimento irregolare di rifiuti tessili, con gravi conseguenze ambientali.