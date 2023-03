"Infezione respiratoria", Papa Francesco ricoverato al Gemelli

- Nel pomeriggio di mercoledì 29 marzo 2023 Papa Francesco è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per affaticamento respiratorio. "Nei giorni scorsi Papa Francesco ha lamentato alcune difficoltà respiratorie e questo pomeriggio si è recato presso il Policlinico A. Gemelli per effettuare alcuni controlli medici", comunica la Sala stampa vaticana."L'esito degli stessi ha evidenziato un'infezione respiratoria (esclusa l'infezione da Covid 19) che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera". "Papa Francesco è toccato dai tanti messaggi ricevuti ed esprime la propria gratitudine per la vicinanza e la preghiera", aggiungeNel contempo, secondo quanto riportato dall'Ansa, il Santo Padre dovrà osservare qualche giorno di ricovero che impone l'annullamento dei prossimi impegni a partire dalle udienze programmate per giovedì 30 marzo e per venerdì 31 marzo 2023.